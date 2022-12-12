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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АССОЦИАЦИЯ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ УЧАСТИВШИХСЯ СЛУЧАЯХ МОШЕННИЧЕСТВА
14:10 13.12.2022
Ассоциация белорусских банков (АББ) предупреждает об участившихся случаях мошенничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе АББ, преступники под видом сотрудников правоохранительных органов, банков, Ассоциации белорусских банков выманивают у граждан денежные средства или убеждают получить кредит, который также похищают.
В связи с этим Ассоциация белорусских банков призывает быть бдительными. Сотрудники банков и Ассоциации не просят граждан взять кредит якобы с целью поимки преступника с поличным, не предлагают установить сторонние приложения и не требуют сообщить персональные данные и сведения о счетах, банковских карточках и т.п. по телефону, в Вайбере или других мессенджерах.
В случае поступления подобных звонков АББ советует проверять информацию при личном обращении в банк, посоветоваться с близкими, незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
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