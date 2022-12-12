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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ДВЕ КАССЫ СТАТУСБАНКА ОТКРОЮТСЯ 15 ДЕКАБРЯ В БРЕСТЕ
12:31 13.12.2022
ОАО «СтатусБанк» 15 декабря 2022 года открывает c кассы №1 и кассы №2 ЦБУ №103 "Брест".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кассы расположены в ТЦ "Корона" в Бресте (ул. Московская, 210, пом. №20а).
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