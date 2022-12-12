БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ДВЕ КАССЫ СТАТУСБАНКА ОТКРОЮТСЯ 15 ДЕКАБРЯ В БРЕСТЕ

12:31 13.12.2022 ОАО «СтатусБанк» 15 декабря 2022 года открывает c кассы №1 и кассы №2 ЦБУ №103 "Брест". Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кассы расположены в ТЦ "Корона" в Бресте (ул. Московская, 210, пом. №20а).