ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) выплатило дивиденды.

«В соответствии с решением, принятым внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Сбер Банк» 21 июня 2022 года, <...> произведена выплата дивидендов по акциям ОАО «Сбер Банк» по итогам распределения нераспределенной прибыли прошлых лет из расчета 0,0615 (ноль, 0615) белорусских рублей на одну простую (обыкновенную) акцию», - говорится в сообщении банка.