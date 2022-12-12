|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВЫПЛАТИЛ ДИВИДЕНДЫ
11:15 13.12.2022
ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) выплатило дивиденды.
«В соответствии с решением, принятым внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Сбер Банк» 21 июня 2022 года, <...> произведена выплата дивидендов по акциям ОАО «Сбер Банк» по итогам распределения нераспределенной прибыли прошлых лет из расчета 0,0615 (ноль, 0615) белорусских рублей на одну простую (обыкновенную) акцию», - говорится в сообщении банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 12.12.2022
Курсы в банках
на 13.12.2022
Конвертация в банках
на 13.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте