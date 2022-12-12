ОАО «БНБ-Банк» предлагает новый онлайн-кредит «Мэтч».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, минимальная сумма кредита составляет 250 BYN, максимальная — 3000 BYN. Она будет рассчитываться индивидуально, исходя из уровня дохода.

Кредит выдается на 3 года под ставку 17,9% годовых.

Оформить кредит можно онлайн только в приложении imbanking. Чтобы сделать это, достаточно совершить всего три шага: открыть раздел «Продукты» — «Кредиты» — «Новый кредит».

Все необходимые документы подписываются без посещения отделения, в imbanking. Достаточно подтвердить свое согласие одноразовым SMS-кодом.

Банк перечислит сумму кредита на счет «Баланс» не позднее следующего рабочего дня после заключения договора. Счет «Баланс» бесплатный и есть у каждого пользователя imbanking.

Кредит нужно будет погашать равными ежемесячными платежами не позднее 28 числа, начиная со следующего месяца после оформления кредита. Сделать это можно онлайн через приложение imbanking, в ЕРИП, а также наличными в кассах БНБ-Банка.

Если нужно заранее выплатить кредит, можно просто внести сумму больше ежемесячного платежа, а банк спишет ее в счет досрочного погашения. Писать заявление в отделении банка при этом не нужно.

Для того чтобы оформить кредит «Мэтч» в приложении, необходимо обновите imbanking до последней версии.