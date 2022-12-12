ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» стало партнером электронной торговой площадки «Росэлторг», сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения.

Согласно информации, ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» будет предоставлять банковские гарантии белорусским компаниям для обеспечения участия и исполнения обязательств в рамках государственных и муниципальных закупок в России. При этом клиентам больше не потребуется регистрировать российское юрлицо и использовать оборотные средства для обеспечения участия в торгах и исполнения контракта.

Сервис площадки «Росэлторг» позволяет участникам торгов подать заявку на получение банковской гарантии и получить решение об одобрении в режиме онлайн. Обращение будет рассмотрено в течении одного дня. При этом весь процесс автоматизирован и не требует для клиента установки дополнительного программного обеспечения.

Ранее правительство России запустило пилотный проект до конца 2023 года по участию белорусских банков в российской системе госзакупок. ВТБ (Беларусь) одним из первых среди участников пилота, реализовал комплекс предварительных технологических и регуляторных мероприятий, предусмотренных условиями пилота.

Банковские гарантии в ВТБ (Беларусь) доступны в российской и белорусской валютах на сумму до 50 млн российских рублей в эквиваленте на срок до 60 месяцев. Для принятия предварительного решения о выдаче гарантии требуется минимальный пакет документов: проект договора с заказчиком и финансовая отчетность компании.