ОАО «Паритетбанк» запустило новую услугу – онлайн-заказ и доставка банковских карточек по всей Беларуси, которые доступны как для действующих клиентов банка, так и для тех, кто только планирует ими стать.

При этом для оформления карты не нужно посещать отделение, весь процесс автоматизирован через мобильное приложение банка для физических лиц iParitet и через интернет-банкинг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформить удаленно можно банковские карточки платежных систем Mastercard и Visa, сроком действия до 7 лет, и выбрать любую из предложенных валют – белорусские, российские рубли, доллары или евро. Выбирая в процессе онлайн-заказа среди способов получения вариант «доставка», владелец прописывает точный адрес по Беларуси. Срок изготовления карты 3-10 дней, после готовности ее отправляют по указанным данным почтой, и у клиента есть возможность отследить доставку карты с помощью трек-номера на сайте Белпочты.

Мобильное приложение iParitet, где можно оформить доставку карты онлайн, доступно для скачивания в App Store, Google Play и App Gallery абсолютно бесплатно. Помимо заказа карточки после авторизации пользователям будут доступны любые варианты оплаты, выгодные P2P-переводы с карты на карту, настройка автоплатежей, подписка на услуги и многое другое.

Напомним, что карточками международных платежных систем Mastercard и Visa от Paritetbank можно рассчитываться в любых онлайн-магазинах и за рубежом, включая популярные мировые торговые площадки.