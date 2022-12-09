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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК РАЗВИТИЯ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ПРОФИНАНСИРОВАЛ ПРОЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА БОЛЕЕ BR310 МЛН


10:35 12.12.2022

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» за 11 месяцев текущего года профинансировало проекты малого и среднего предпринимательства на сумму свыше Br310 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитной организации, темп роста к аналогичному периоду 2021 года составил 163%.

Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, за 11 месяцев составила Br389,2 млн, темп роста – 175%.

Стоит отметить, что наибольшей популярностью среди предпринимателей в 2022 году пользовались кредитные продукты, направленные на импортозамещение и поддержку экспортеров. Так, ресурсы по продукту «Стабилизационный», который Банк развития запустил в мае текущего года, направлены на финансирование 262 проектов на сумму свыше Br91,8 млн. По продуктам «Поддержка импортозамещения» и «Поддержка экспорта» осуществлено финансирование 306 проектов на сумму свыше Br139,7 млн.

Получить финансирование Банка развития в размере до Br5 млн по ставке от 7,5% годовых на срок до 5,5 лет можно представителям малого и среднего бизнеса из различных сфер экономики на самые различные цели − создание (приобретение, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт) основных средств, на финансирование текущей деятельности субъектов, а также на рефинансирование.
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