Национальный банк Беларуси с 9 декабря 2022 г. выпускает в обращение памятные монеты ”Беларуская антарктычная навуковая станцыя ”Гара Вячэрняя“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются серебряная монета номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, диаметром 38,61 мм, пробой сплава 925, тиражом 750 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 20,00 г, диаметром 37,00 мм, тиражом 1 500 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; по кругу ‒ надписи: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), год чеканки (на серебряной – проба сплава), в центре – стилизованное изображение материка Антарктиды и двух пингвинов, по кругу надпись – BELARUS*ANTARCTIC EXPEDITION.

Реверс: в центре – изображение научной станции, по кругу надписи: вверху – АНТАРКТЫЧНАЯ НАВУКОВАЯ СТАНЦЫЯ; внизу – ГАРА ВЯЧЭРНЯЯ.

Монеты отчеканены на РГП ”Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан“ качеством: серебряные – ”пруф“, медно-никелевые – ”пруф-лайк“.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.