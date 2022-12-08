Национальный банк Беларуси с 9 декабря 2022 г. выпускает в обращение серебряную памятную монету "Год Труса" серии "Кiтайскi каляндар".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускается монета номиналом 20 рублей, пробой сплава 925, массой 33,63 г, диаметром 38,61 мм, тиражом 1199 штук.

Монета имеет форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монеты с насечкой.

Аверс: во внешнем круге вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь и надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – номинал 20 РУБЛЁЎ, справа – год чеканки; слева – проба сплава.

Во внутреннем круге в центре – композиция, состоящая из элементов часового механизма, Солнца и Луны; в центре часового механизма – вставка из фианита; по кругу – числа, обозначающие годы с 2013 по 2024, по количеству лет одного цикла китайского лунного календаря; золотом выделены отдельные элементы центральной композиции и 2023 (год Кролика).

Реверс: в центре стилизованное изображение снежинки и кроликов, по периметру монеты – декоративные элементы, внизу – изображение китайского иероглифа, обозначающего кроликa, и надпись: ГОД ТРУСА.

Монета отчеканена на РГП "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан" качеством "пруф-лайк".

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.