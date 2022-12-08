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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНУЮ МОНЕТУ "ГОД ТРУСА" СЕРИИ "КIТАЙСКI КАЛЯНДАР"
09:52 09.12.2022
Национальный банк Беларуси с 9 декабря 2022 г. выпускает в обращение серебряную памятную монету "Год Труса" серии "Кiтайскi каляндар".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускается монета номиналом 20 рублей, пробой сплава 925, массой 33,63 г, диаметром 38,61 мм, тиражом 1199 штук.
Монета имеет форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монеты с насечкой.
Аверс: во внешнем круге вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь и надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – номинал 20 РУБЛЁЎ, справа – год чеканки; слева – проба сплава.
Во внутреннем круге в центре – композиция, состоящая из элементов часового механизма, Солнца и Луны; в центре часового механизма – вставка из фианита; по кругу – числа, обозначающие годы с 2013 по 2024, по количеству лет одного цикла китайского лунного календаря; золотом выделены отдельные элементы центральной композиции и 2023 (год Кролика).
Реверс: в центре стилизованное изображение снежинки и кроликов, по периметру монеты – декоративные элементы, внизу – изображение китайского иероглифа, обозначающего кроликa, и надпись: ГОД ТРУСА.
Монета отчеканена на РГП "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан" качеством "пруф-лайк".
Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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