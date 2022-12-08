ВТБ (Беларусь) обновил функционал мобильного и интернет-банка для розничных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в новой версии пользователям теперь доступны предзаказ наличных в отделении и оформление справок для госучреждений с выпиской по счетам.

В обновленной версии интернет-банка и мобильного приложения VTB mBank клиентам доступен заказ средств со своих текущих счетов и онлайн-вкладов. Для этого необходимо выбрать продукт, с которого нужно снять необходимую сумму, и выбрать вкладку «Заказать денежную наличность». Там же пользователь может указать офис, откуда будет забирать деньги.

С помощью дистанционных сервисов ВТБ (Беларусь) клиенты могут заказать справку на фирменном бланке с подписью и печатью о наличии у них счета или вклада в банке с указанием остатка средств. Услуга доступна через пункт меню «Заказ справок». После формирования обращения клиенту останется выбрать ближайший офис, чтобы забрать готовый документ.

«ВТБ (Беларусь) активно работает над улучшением своих дистанционных сервисов, которыми сегодня пользуются свыше 350 тысяч частных клиентов в республике. Уже сейчас онлайн можно оформить большинство продуктов и услуг, и этот список мы постоянно дополняем. В обновленной версии мобильного и интернет-банка клиенты получили возможность заказывать справки без посещения офиса, что значительно ускоряет процесс предоставления документов по месту требования. Стало гораздо проще получить большую сумму денег, сделав моментально их предзаказ в необходимой валюте. Средства будут выданы клиенту в выбранном им отделении», – прокомментировала Ольга Атапович, заместитель председателя правления банка ВТБ (Беларусь).

Сегодня стать клиентом ВТБ (Беларусь) и получить доступ к дистанционным сервисам можно полностью онлайн, пройдя быструю регистрацию с использованием межбанковской системы идентификации в интернет-банке или приложении VTB mBank. Сегодня дистанционно можно открыть дебетовую или кредитную карту, депозитный или расчетный счет, в том числе в иностранных валютах, оформить заявку на кредит, осуществить платеж, перевод или обмен валюты, подключить страховые услуги.