|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ С 12 ДЕКАБРЯ ИСКЛЮЧАЕТ ЕВРО ИЗ СОСТАВА КОРЗИНЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ
13:28 08.12.2022
Правлением Национального банка Беларуси принято решение об исключении с 12 декабря 2022 г. евро из перечня валют, входящих в состав корзины иностранных валют.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, также принято решение об установлении весов валют при расчете стоимости корзины на следующих уровнях: для российского рубля – 60%, доллара США – 30%, китайского юаня – 10%.
В Нацбанке пояснили, что в 2022 году наблюдается устойчивая тенденция увеличения объемов внешней торговли Республики Беларусь со странами ЕАЭС, прежде всего Российской Федерацией, а также Китайской Народной Республикой. Одновременно происходит расширение использования национальных валют торговых партнеров при осуществлении внешнеэкономических платежей. При этом на фоне сокращения товарооборота со странами Европейского союза расчеты в евро уменьшились.
«В этих условиях изменилась структура торговых операций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Произошло увеличение объема сделок с российским рублем и их доли в общем объеме биржевых торгов при одновременном снижении объема и удельного веса операций с евро», - рассказали в финучреждении.
В этой связи принято решение об исключении с 12 декабря 2022 года евро из перечня валют, входящих в состав корзины иностранных валют.
При этом проведение торгов евро в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продолжится, а официальный курс белорусского рубля к евро будет устанавливаться на основании информации о кросс-курсе евро к доллару США на международных финансовых рынках.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2022
Курсы в банках
на 08.12.2022
Конвертация в банках
на 08.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте