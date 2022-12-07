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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ С 12 ДЕКАБРЯ ИСКЛЮЧАЕТ ЕВРО ИЗ СОСТАВА КОРЗИНЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ


13:28 08.12.2022

Правлением Национального банка Беларуси принято решение об исключении с 12 декабря 2022 г. евро из перечня валют, входящих в состав корзины иностранных валют.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, также принято решение об установлении весов валют при расчете стоимости корзины на следующих уровнях: для российского рубля – 60%, доллара США – 30%, китайского юаня – 10%.

В Нацбанке пояснили, что в 2022 году наблюдается устойчивая тенденция увеличения объемов внешней торговли Республики Беларусь со странами ЕАЭС, прежде всего Российской Федерацией, а также Китайской Народной Республикой. Одновременно происходит расширение использования национальных валют торговых партнеров при осуществлении внешнеэкономических платежей. При этом на фоне сокращения товарооборота со странами Европейского союза расчеты в евро уменьшились.

«В этих условиях изменилась структура торговых операций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Произошло увеличение объема сделок с российским рублем и их доли в общем объеме биржевых торгов при одновременном снижении объема и удельного веса операций с евро», - рассказали в финучреждении.

В этой связи принято решение об исключении с 12 декабря 2022 года евро из перечня валют, входящих в состав корзины иностранных валют.

При этом проведение торгов евро в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продолжится, а официальный курс белорусского рубля к евро будет устанавливаться на основании информации о кросс-курсе евро к доллару США на международных финансовых рынках.
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