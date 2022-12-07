БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА БЕЛВЭБ ПРОЙДЕТ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

12:41 08.12.2022 23 декабря 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется внести изменения в Устав ОАО «Банк БелВЭБ» и некоторые локальные правовые акты.