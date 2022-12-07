БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США

10:57 08.12.2022 ОАО "Технобанк" изменило процентные ставки по вкладам для физических лиц в долларах США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 7 декабря 2022 г. ставки по следующим вкладам составляют: "ДУЭТ" на 60 дней - 1,5% годовых; "ТРИумф" на 95 дней - 2,0% годовых; "Отличный" на 367 дней – 3,3% годовых; "Оптимальный" на 180 дней – 2,5% годовых; "Вершина 2.0" на 1097 дней – 3,5% годовых; "Новый" на 735 дней – 3,5% годовых; "Наше Будущее" на 1825 дней – 3,5% годовых; "Великолепная пятерка" на 1827 дней – 3,5% годовых.