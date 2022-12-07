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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США
10:57 08.12.2022
ОАО "Технобанк" изменило процентные ставки по вкладам для физических лиц в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 7 декабря 2022 г. ставки по следующим вкладам составляют:
"ДУЭТ" на 60 дней - 1,5% годовых;
"ТРИумф" на 95 дней - 2,0% годовых;
"Отличный" на 367 дней – 3,3% годовых;
"Оптимальный" на 180 дней – 2,5% годовых;
"Вершина 2.0" на 1097 дней – 3,5% годовых;
"Новый" на 735 дней – 3,5% годовых;
"Наше Будущее" на 1825 дней – 3,5% годовых;
"Великолепная пятерка" на 1827 дней – 3,5% годовых.
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