Нацбанк Беларуси с 9 декабря выпустит в обращение памятную монету к Году Кролика. Об этом говорится в постановлении регулятора № 446 от 28 ноября 2022 года.

Как сообщает Национальный правовой портал, будет выпущена в обращение серебряная монета «Год Труса» серии «Кітайскі каляндар» номиналом 20 рублей и тиражом 1199 штук.

Кроме того, с этого дня предусмотрен выпуск монеты «Беларуская антарктычная навуковая станцыя «Гара Вячэрняя»: серебряная номиналом 20 рублей, тиражом 750 штук; медно-никелевая номиналом 1 рубль, тиражом 1500 штук.