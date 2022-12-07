ВТБ (Беларусь) открыл обновленное отделение в Барановичах (ул. Советская, 88).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в офисе оборудованы зоны для обслуживания частных лиц и корпоративных клиентов банка. После ремонта площадь отделения выросла в два раза, в оформлении использована обновленная концепция интерьера.

В отделении розничным клиентам доступен весь спектр услуг и продуктов банка: кредиты и вклады, выпуск платежных и кредитных карт, платежи, обмен валюты, подключение страховых услуг и других партнерских программ. Также специалисты офиса готовы помочь посетителям подключить онлайн-сервисы ВТБ для пользования услугами банка дистанционно.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в отделении могут решить полный спектр бизнес-задач: открыть счет в любой валюте, оформить депозитный продукт, получить финансирование, выбрать подходящий зарплатный проект. Также в отделении можно подключить интернет-банк для бизнеса и воспользоваться сервисом «Офис в банке» для самостоятельного управления финансовыми инструментами ВТБ.

«Клиентами банка ВТБ (Беларусь) в Барановичах являются почти 29 тысяч частных лиц и без малого 500 представителей бизнеса: юридические лица и индивидуальные предприниматели. Они регулярно посещают наш офис в городе, что доказывает потребность клиентов в качественном банковском обслуживании. Увеличенная в два раза площадь отделения и удобная зона для ожидания позволят оказывать услуги на высоком уровне», – сказал заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Андрей Артышко.

Сегодня региональная сеть ВТБ (Беларусь) насчитывает 24 офиса по всей стране и более 50 кредитных центров. Кроме этого, услугами банка можно пользоваться в режиме онлайн, став клиентом полностью дистанционно.