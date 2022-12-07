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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ 9 ДЕКАБРЯ ВЫПУСТИТ НОВЫЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ
11:26 07.12.2022
Нацбанк Беларуси с 9 декабря 2022 года выпустит в обращение новые памятные монеты, которые являются законным платежным средством. Об этом говорится в постановлении регулятора № 446 от 28 ноября 2022 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в обращение выпускаются:
серебряная монета «Год Труса» серии «Кітайскі каляндар» номиналом 20 рублей тиражом 1199 штук;
серебряная монета «Беларуская антарктычная навуковая станцыя «Гара Вячэрняя» номиналом 20 рублей, тиражом 750 штук;
медно-никелевая монета «Беларуская антарктычная навуковая станцыя «Гара Вячэрняя» номиналом 1 рубль, тиражом 1500 штук.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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