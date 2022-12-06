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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ УЛУЧШИЛ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ UP
17:13 06.12.2022
Банк БелВЭБ улучшил функциональность мобильного приложения UP.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновление UP коснулось не только устранения сбоев при осуществлении переводов третьим лицам, усиления мер безопасности, но и работы над новым дизайном UP и повышением удобства самых частых запросов клиентов.
В связи с усилением мер безопасности осуществление переводов с карты на карту в устаревших версиях мобильного приложения UP может быть затруднено или невозможно. С целью восстановления бесперебойной работы переводов необходимо обновить мобильное приложение до актуальной версии.
Обменивать валюту стало еще проще: всегда, везде и по лучшему курсу банка. Для этого необходимо перейти по кнопке «Обмен валют» на главном экране и поменять валюту по Суперкурсу.
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