БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ УЛУЧШИЛ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ UP

17:13 06.12.2022 Банк БелВЭБ улучшил функциональность мобильного приложения UP. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновление UP коснулось не только устранения сбоев при осуществлении переводов третьим лицам, усиления мер безопасности, но и работы над новым дизайном UP и повышением удобства самых частых запросов клиентов. В связи с усилением мер безопасности осуществление переводов с карты на карту в устаревших версиях мобильного приложения UP может быть затруднено или невозможно. С целью восстановления бесперебойной работы переводов необходимо обновить мобильное приложение до актуальной версии. Обменивать валюту стало еще проще: всегда, везде и по лучшему курсу банка. Для этого необходимо перейти по кнопке «Обмен валют» на главном экране и поменять валюту по Суперкурсу.