«Приорбанк» ОАО продолжает расширять возможности бесконтактной оплаты для держателей карточек Mastercard.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь они могут оплачивать покупки телефоном с помощью приложения «Кошелек» и встроенной в него платформы бесконтактной оплаты Koshelek Pay, работающей в любой точке Беларуси, где доступна бесконтактная оплата.

Помимо оплаты покупок, можно добавлять виртуальные дисконтные карты магазинов, получать по ним скидки или копить баллы, а также узнавать об акциях, просматривать историю покупок и выводить денежный кэшбэк.

Одно из важнейших преимуществ сервиса — его надежность. Приложение «Кошелек» сертифицировано на соответствие международным стандартам безопасности и платежной системы Mastercard.

Чтобы начать пользоваться платформой Koshelek Pay, нужно скачать приложение «Кошелек» в Google Play или Huawei AppGallery, добавить банковскую карту Mastercard, введя ее реквизиты вручную или отсканировав с помощью смартфона. После этого можно оплачивать покупки бесконтактно — быстро и безопасно.

С подробной информацией о сервисе можно ознакомиться здесь.