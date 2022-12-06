ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) изменило стоимость подписки СберПрайм.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 5 декабря 2022 года пользоваться интерактивным контентом, скидками на мобильную связь и домашний интернет, медицинские услуги и услуги доставки еды, такси и каршеринг можно за 19,90 рубля в месяц.

При выборе подписки стоимость одного месяца внутри подписки будет уменьшаться: на 90 дней — 57 рублей, на 365 дней — 209 рублей.

Для текущих пользователей СберПрайм стоимость останется прежней до окончания срока действия подписки, а продление подписки будет осуществляться по новым тарифам.