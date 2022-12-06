|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТАРИФЫ НА ПОДПИСКУ СБЕРПРАЙМ ИЗМЕНИЛИСЬ
09:57 06.12.2022
ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) изменило стоимость подписки СберПрайм.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 5 декабря 2022 года пользоваться интерактивным контентом, скидками на мобильную связь и домашний интернет, медицинские услуги и услуги доставки еды, такси и каршеринг можно за 19,90 рубля в месяц.
При выборе подписки стоимость одного месяца внутри подписки будет уменьшаться: на 90 дней — 57 рублей, на 365 дней — 209 рублей.
Для текущих пользователей СберПрайм стоимость останется прежней до окончания срока действия подписки, а продление подписки будет осуществляться по новым тарифам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 06.12.2022
Курсы в банках
на 06.12.2022
Конвертация в банках
на 06.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте