ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) в связи с изменениями рыночной ситуации со 2 декабря снижает процентные ставки по всем вновь заключенным безотзывным и отзывным депозитам в российских рублях и приводит их к среднему значению по рынку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, снижение размера процентных ставок по безотзывным депозитам в зависимости от срока размещения и депозитного продукта в российских рублях составляет от 0,5 до 2,2 п.п.

Оптимальным решением остается безотзывный вклад «ВТБ-Enter», который можно открыть с помощью онлайн-сервисов ВТБ. В российских рублях ставка составит 9,4% годовых на сроки 395 дней, 732 дня и 3 года.