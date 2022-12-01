|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СКОРРЕКТИРОВАЛ СТАВКИ ПО НОВЫМ ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
16:49 02.12.2022
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) в связи с изменениями рыночной ситуации со 2 декабря снижает процентные ставки по всем вновь заключенным безотзывным и отзывным депозитам в российских рублях и приводит их к среднему значению по рынку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, снижение размера процентных ставок по безотзывным депозитам в зависимости от срока размещения и депозитного продукта в российских рублях составляет от 0,5 до 2,2 п.п.
Оптимальным решением остается безотзывный вклад «ВТБ-Enter», который можно открыть с помощью онлайн-сервисов ВТБ. В российских рублях ставка составит 9,4% годовых на сроки 395 дней, 732 дня и 3 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2022
Курсы в банках
на 02.12.2022
Конвертация в банках
на 02.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте