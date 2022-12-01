«Приорбанк» ОАО предлагает новый электронный кредит "Просто покупки" на приобретение товаров белорусских производителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформить кредит можно в мобильном приложении Prior Online, выбрав из перечня продавца, на расчетный счет которого должны быть перечислены кредитные средства для оплаты товаров. На заполнение заявки понадобится всего пара минут.

Кредитная заявка будет рассмотрена в течение получаса при условии оформления в рабочее время банка. Как только она будет одобрена, средства автоматически поступят на счет продавца.

Максимальная сумма кредита - до 75 тысяч белорусских рублей на срок до 7 лет. Процентная ставка – 18,4% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ + 6,4 п.п.).