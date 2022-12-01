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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СТАТУСБАНК ОБНОВИЛ СТАТУСКАРТУ: ТЕПЕРЬ ПО НЕЙ ДАЮТ 3% МАНИБЭКА НА ПОКУПКИ


10:41 02.12.2022

ОАО «СтатусБанк» обновило Статускарту.

Статускарта теперь дает манибэк в 3% и 30-дневный грейс-период при овердрафте. Деньги возвращают при покупках как в стране, так и за границей.

Размеры манибэка выросли с 1 декабря по новым и действующим Статускартам, не важно, когда и где они были оформлены. Перезапуск позволит белорусам экономить больше в любом магазине, кафе, ресторане, аптеке или заправке. Тем самым Статускарта усилит свои позиции в стране как щедрая карточка с манибэком.

Теперь по Статускарте действует принцип «все по три». Так, 3% составит манибэк при покупке в любом месте – от торговых сетей до интернет-магазинов. Кроме того, 3% вернется назад при шопинге за границей. На остаток на счете банк начислит до 3% годовых.

По карте также можно платить деньгами банка, если подключить к ней овердрафт. Первые 30 дней действует грейс-период – ставка составит символические 0,00001%. Для примера: если закупиться на 1000 рублей за счет банка и в течение месяца их вернуть, то переплата составит меньше одной копейки.

«Мы полностью пересмотрели возможности Статускарты. Прежде всего, предоставили держателям больше свободы, чтобы они не были привязаны к каким-то магазинам, а могли получать высокий манибэк в любом месте. И теперь это также можно делать за границей. Кроме того, повысился размер манибэка до 3%, так что экономить можно еще больше. В конечном счете, мы внедряем модель финансового клуба, состоять в котором выгодно и престижно. Причем для этого достаточно иметь при себе Статускарту», – отметили в СтатусБанке.

Статускарта дает манибэк с любых покупок: похода в магазин, доставки продуктов, посещения аптеки, онлайн-шопинга, заправки автомобиля, оформления проездного, ужина в ресторане или занятия спортом.

Карта оформляется в онлайне с бесплатной доставкой на дом. Пополнять ее можно без комиссии и лимитов через ЕРИП. Это также можно сделать через мобильное приложение любого банка, инфокиоск или банкомат.

СтатусБанк создан в 2002 году, а на нынешнее название перешел в 2017 году. Развивается как универсальный банк, занимаясь обслуживанием физических и юридических лиц. Офисы открыты в Минске, Гомеле, Гродно и Жодино. Банк активен в сфере кредитования населения, рассчетно-кассовом обслуживании и финансировании бизнеса. Статускарта входит в число самых популярных карточек с манибэком.
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