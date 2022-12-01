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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ВНОВЬ СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ


09:39 02.12.2022

ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 декабря 2022 года вновь снизило ставки по кредитам на недвижимость и потребительские нужды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставка 17,56% годовых действует по кредитам: на строительство (реконструкцию), приобретение жилых помещений; на приобретение незавершенного законсервированного капитального строения; на приобретение жилых помещений «Ипотека Экспресс»; «Стройдом»;

на приобретение новых автомобилей.

В рамках партнерской программы «Ипотека с нами» с застройщиками негосударственной формы собственности в первый год ставка составит от 9,56% годовых, с 13-го месяца — 17,56% годовых.

В рамках партнерской программы «Ипотека с нами» с госзастройщиками в первый год пользования кредитом необходимо платить от 8,06% годовых, с 13-го месяца — 17,06% годовых.

Такая же ставка — 17,06% — теперь действует также по кредитам на строительство жилья для граждан, заключивших договоры с госзастройщиками и по кредитному продукту «Время строить».

Для докредитования граждан, заключивших в банке кредитные договоры на строительство, реконструкцию, приобретение жилья с господдержкой, процентная ставка по вновь заключаемым кредитным договорам снизилась на 0,5% и теперь составляет 15,5% годовых.

В рамках специального предложения к 100-летнему юбилею банка процентная ставка по потребительскому кредиту сроком до 5 лет в течение грейс-периода (100 дней) снижена до 9,56% годовых, по окончании грейс-периода составит 17,56% (при подаче заявки на кредит через каналы ДБО – 17,06%). Данное предложение действует по 10 января 2023 года включительно.

По специальному кредитному продукту для участниц Клуба «Леди» ставка составляет 16,56 % годовых (при подаче заявки через каналы ДБО – 16,06% годовых).

Для участников Клуба «Бархат» актуальная ставка по новым кредитам «Время жить» сроком до 3 лет в 1-й год пользования – 16,06% годовых, в последующие годы – 16,56%.

Процентная ставка по новым потребительским кредитам сроком до 3 лет с возобновляемой кредитной линией снижена до 17,06% годовых, а при подаче заявки через каналы ДБО – до 16,56%.

По новым кредитам на обучение в учреждениях высшего и среднего специального образования ставка составит 16,06%.

Овердрафт со сроком предоставления 2 года и сроком погашения 12 месяцев теперь можно оформить со ставкой 17,06% годовых.
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