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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
17:57 01.12.2022
ОАО «СтатусБанк» с 1 декабря 2022 г. изменяет ставки по его кредитным продуктам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по кредитному продукту "Овердрафт" и "Овердрафт зарплатный" установлена процентная ставка за пользование кредитом в размере 18,4% годовых.
По кредиту "Быстрые покупки" процентная ставка устанавливается в размере: 6 месяцев - 17,9%, 12 месяцев - 18%, 18 месяцев - 18,1%, 24 месяца - 18,2%, 30 месяцев - 18,3%, 36 месяцев - 18,4%.
По кредитному продукту "Ваши деньги" процентная ставка устанавливается в размере: 24 месяца - 18,2%, 36 месяцев - 18,4%.
По кредиту "Ваши деньги Лайт" процентная ставка устанавливается в размере: первые 3 месяца - 16,5%, последующий период - 18,4%.
По кредитному продукту "Универсальный" процентная ставка остается в размере 16% (с обязательным заключением договора на выбор заявителя с ООО "Теледоктор" или ООО "ИнДиЭсБай"). В иных случаях процентная ставка по договору - 18,4%
По кредиту "Быстрые покупки BY" процентная ставка устанавливается в размере 18,4%.
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