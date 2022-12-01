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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ СТАВОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:03 01.12.2022
С 1 декабря 2022 года вступают в силу изменения в Перечень ставок вознаграждения за услуги, оказываемые ЗАО «Банк «Решение» для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, минимальная сумма банковского перевода на основании платежной инструкции физического лица (со счета/без открытия счета) в иностранной валюте за пределы Беларуси составляет 8 000 USD/EUR.
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