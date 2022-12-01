С 1 декабря 2022 года вступают в силу изменения в Перечень ставок вознаграждения за услуги, оказываемые ЗАО «Банк «Решение» для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, минимальная сумма банковского перевода на основании платежной инструкции физического лица (со счета/без открытия счета) в иностранной валюте за пределы Беларуси составляет 8 000 USD/EUR.