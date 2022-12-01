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ЦЕПТЕР БАНК СНИЖАЕТ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ «ЦЕПТЕР ДОВЕРИЕ» ДЛЯ ЮРЛИЦ

16:11 01.12.2022 ЗАО «Цептер Банк» изменяет процентную ставку по кредиту «ЦЕПТЕР ДОВЕРИЕ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, процентная ставка по нему составит 14,82% годовых.