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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК СНИЖАЕТ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ «ЦЕПТЕР ДОВЕРИЕ» ДЛЯ ЮРЛИЦ
16:11 01.12.2022
ЗАО «Цептер Банк» изменяет процентную ставку по кредиту «ЦЕПТЕР ДОВЕРИЕ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, процентная ставка по нему составит 14,82% годовых.
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