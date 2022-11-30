|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОТПРАВКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ SWIFT В ЕВРО В ПАРИТЕТБАНКЕ ВОЗОБНОВИЛАСЬ
11:46 01.12.2022
ОАО «Паритетбанк» с 1 декабря 2022 года возобновило отправку международных денежных переводов SWIFT в евро (EUR) для физических лиц. Об этом сообщается на сайте финучреждения.
Напомним, отправка денежных переводов была приостановлена в банке с 24 ноября 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2022
Курсы в банках
на 01.12.2022
Конвертация в банках
на 01.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте