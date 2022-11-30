ОАО «Паритетбанк» с 1 декабря 2022 года возобновило отправку международных денежных переводов SWIFT в евро (EUR) для физических лиц. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Напомним, отправка денежных переводов была приостановлена в банке с 24 ноября 2022 г.