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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВЫДАЛ БИЗНЕСУ ПЕРВЫЙ КРЕДИТ В ЮАНЯХ


10:53 01.12.2022

ВТБ (Беларусь) первым среди коммерческих банков республики выдал кредит компании среднего и малого бизнеса в китайской валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, сумма сделки составила 22 млн юаней. Финансирование направлено на реализацию инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства с использованием импортного сырья из Китая.

«Мы отмечаем растущий интерес со стороны бизнеса к кредитам в китайской валюте. До конца года ВТБ (Беларусь) может направить на финансирование таких торговых сделок около 100 млн юаней. Это позволит бизнесу захеджировать валютные риски, производя расчеты с контрагентами из Китая. При этом банк в республике предоставляет кредитное финансирование компаниям в юанях на рыночных условиях, а развитая структура Группы ВТБ обеспечивает быстрое взаимодействие для решения финансовых задач при проведении международных платежей», – прокомментировал заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Андрей Артышко.

ВТБ (Беларусь) – дочерний банк Группы ВТБ. В республике его сеть составляет 24 офиса, более 50 кредитных центров и свыше 180 точек POS-кредитования. Банк активно работает с розничными клиентами и предоставляет широкую линейку продуктов и услуг для бизнеса. В настоящее время его клиентам являются свыше 16,7 тысяч корпоративных клиентов.
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