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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОТКРЫТИЕ ТРАСТОВОГО СЧЕТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
09:42 01.12.2022
ОАО «Сбер Банк» с 1 декабря 2022 г. возобновляет начисление вознаграждения за открытие доверительного (трастового) счета и обслуживание счета доверительного управления.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в качестве базы для расчета значения вознаграждения будет использована сумма остатка свободных денежных средств и суммарной стоимости активов клиента, номинированных в российских рублях по состоянию на 1 декабря 2022 г.
При этом ценные бумаги клиентов, номинированные в долларах США и евро, при расчете базы для вознаграждения не учитываются.
Банк напоминает, что с 31 января 2022 года размер вознаграждения за открытие доверительного (трастового) счета, обслуживание счета доверительного управления установлен в размере 0,96% в год / 0,08% в месяц.
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