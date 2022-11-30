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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК
18:00 30.11.2022
ОАО «Сбер Банк» вносит изменения в условия проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием платежных карточек (торговый и интернет-эквайринг).
«…с 1 декабря 2022 года для организаций торговли (сервиса), у которых действуют договоры согласно условиям, заключенным с 1 сентября 2021 года, изменены условия проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских платежных карточек и текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц в организациях торговли (сервиса) в ОАО «Сбер Банк» с 5 декабря 2022 года», - говорится в сообщении финучреждения.
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