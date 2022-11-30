БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СБЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК

18:00 30.11.2022 ОАО «Сбер Банк» вносит изменения в условия проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием платежных карточек (торговый и интернет-эквайринг). «…с 1 декабря 2022 года для организаций торговли (сервиса), у которых действуют договоры согласно условиям, заключенным с 1 сентября 2021 года, изменены условия проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских платежных карточек и текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц в организациях торговли (сервиса) в ОАО «Сбер Банк» с 5 декабря 2022 года», - говорится в сообщении финучреждения.