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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРИЕМ ПЕРЕВОДОВ В ДОЛЛАРАХ США ПО СИСТЕМЕ SWIFT
17:41 30.11.2022
ОАО «Технобанк» возобновляет прием переводов в долларах США по системе SWIFT.
«…с 1 декабря 2022 г. возобновляется прием переводов физических лиц в долларах США по системе SWIFT согласно тарифам банка», - говорится в сообщении финучреждения.
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