БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРИЕМ ПЕРЕВОДОВ В ДОЛЛАРАХ США ПО СИСТЕМЕ SWIFT

17:41 30.11.2022 ОАО «Технобанк» возобновляет прием переводов в долларах США по системе SWIFT. «…с 1 декабря 2022 г. возобновляется прием переводов физических лиц в долларах США по системе SWIFT согласно тарифам банка», - говорится в сообщении финучреждения.