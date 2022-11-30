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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК СНИЗИЛ ДО 1000 ДОЛЛАРОВ ПОРОГ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЗАРУБЕЖНЫЕ АКЦИИ


15:56 30.11.2022

Приорбанк до конца года снизил до 1000 долларов минимальный порог для тех, кто планирует инвестиции в акции и биржевые фонды, торгуемые на биржах США.

Инвестировать можно с помощью механизма доверительного управления по приказу. Комиссия банка составляет 1,5% от суммы сделки плюс расходы на брокерские услуги. Приорбанк работает максимально прозрачно и не скрывает своего брокера и депозитарий – им выступает Raiffeisen Bank International.

В Приорбанке уже много лет помогают белорусам инвестировать в зарубежные ценные бумаги и инструменты. Весь текущий год его клиенты могли проводить операции со своими активами, равно как и выводить деньги и закрывать счета. Надежность операций обеспечивает материнская группа Raiffeisen.

Доходы от инвестиций в Беларуси облагаются подоходным налогом. Банк является налоговым агентом, то есть самостоятельно исчисляет и уплачивает этот налог. Взимается он только с разницы между полученной и вложенной суммой. Если доходов нет или деньги остаются на счете доверительного управления, то подходный налог платить не нужно.

Возможность действует для одного из двух пакетов – Premium Direct и Premium Prime. Ежемесячная плата за обслуживание по ним составляет 22 и 58 рублей соответственно. При этом пользоваться пакетом можно бесплатно при выполнении одного из условий. Например, в случае с Premium Direct достаточно оплаты карточкой покупок минимум на 3000 рублей в месяц или 25 тыс. евро в эквиваленте в доверительном управлении, или поддержание неснижаемого остатка на текущих счетах в 5000 рублей.

Держателям Premium Direct и Premium Prime доступны персональный менеджер и выделенная телефонная линия. Обслуживаться можно удаленно или в специальных залах. Предусмотрены карточки премиального уровня и страховка во время путешествий.

«Для всех банков, занимающихся доверительным управлением, текущий год оказался непростым и турбулентным. В то же время, выросло число тех, кто хочет попробовать инвестирование, но с небольшого начального капитала. Поэтому мы решили предоставить клиентам такую возможность и снизили минимальную сумму до 1000 долларов», – отметили в Приорбанке.
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