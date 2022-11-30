БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА БАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПРОЛОНГАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВКЛАДОВ

14:41 30.11.2022 ЗАО «Альфа-Банк» с 2 декабря 2022 года прекращает пролонгацию по отдельным вкладам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, это касается вкладов, для которых была выбрана следующая опция: Альфа-Вклад (безотзывный) в BYN на 2 месяца; InSync (отзывный) в BYN на 2 месяца; Альфа-Клик (отзывный) в BYN на 2 месяца. Возможность отменить пролонгацию предусмотрена договорами банковских вкладов (п.2.1.2.4 Общих условий размещения вкладов в ЗАО «Альфа-Банк» (приложение 10 к ДКБО).