|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПРОЛОНГАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВКЛАДОВ
14:41 30.11.2022
ЗАО «Альфа-Банк» с 2 декабря 2022 года прекращает пролонгацию по отдельным вкладам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, это касается вкладов, для которых была выбрана следующая опция: Альфа-Вклад (безотзывный) в BYN на 2 месяца; InSync (отзывный) в BYN на 2 месяца; Альфа-Клик (отзывный) в BYN на 2 месяца.
Возможность отменить пролонгацию предусмотрена договорами банковских вкладов (п.2.1.2.4 Общих условий размещения вкладов в ЗАО «Альфа-Банк» (приложение 10 к ДКБО).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2022
Курсы в банках
на 30.11.2022
Конвертация в банках
на 30.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте