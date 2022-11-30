БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИОСТАНОВЛЕН

13:14 30.11.2022 ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 30 ноября приостанавливает прием дополнительных взносов по некоторым ранее открытым договорам срочных безотзывных и условных безотзывных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, это коснется небольшого числа вкладов, все остальные продукты действуют без изменений. С подробной информацией о продуктах можно ознакомиться на сайте банка.