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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИОСТАНОВЛЕН
13:14 30.11.2022
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 30 ноября приостанавливает прием дополнительных взносов по некоторым ранее открытым договорам срочных безотзывных и условных безотзывных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, это коснется небольшого числа вкладов, все остальные продукты действуют без изменений.
С подробной информацией о продуктах можно ознакомиться на сайте банка.
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