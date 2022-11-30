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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ ОБМЕННЫЙ ПУНКТ ЦЕПТЕР БАНКА ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ
12:16 30.11.2022
ЗАО «Цептер Банк» открыло новый обменный пункт в Минске на территории ТЦ «Титан» (проспект Дзержинского,104).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в обменнике, который находится на 2 этаже торгового центра, можно совершить валютно-обменные операции, оплатить кредит, провести платежи, получить денежную наличность по банковским платежным карточкам, обменять ветхие и поврежденные банкноты и монеты.
Для бизнес-клиентов и индивидуальных предпринимателей доступна услуга приема денежной наличности в белорусских рублях.
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