ЗАО «Цептер Банк» открыло новый обменный пункт в Минске на территории ТЦ «Титан» (проспект Дзержинского,104).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в обменнике, который находится на 2 этаже торгового центра, можно совершить валютно-обменные операции, оплатить кредит, провести платежи, получить денежную наличность по банковским платежным карточкам, обменять ветхие и поврежденные банкноты и монеты.

Для бизнес-клиентов и индивидуальных предпринимателей доступна услуга приема денежной наличности в белорусских рублях.