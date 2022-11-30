ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВЫЙ ОБМЕННЫЙ ПУНКТ ЦЕПТЕР БАНКА ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ


12:16 30.11.2022

ЗАО «Цептер Банк» открыло новый обменный пункт в Минске на территории ТЦ «Титан» (проспект Дзержинского,104).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в обменнике, который находится на 2 этаже торгового центра, можно совершить валютно-обменные операции, оплатить кредит, провести платежи, получить денежную наличность по банковским платежным карточкам, обменять ветхие и поврежденные банкноты и монеты.

Для бизнес-клиентов и индивидуальных предпринимателей доступна услуга приема денежной наличности в белорусских рублях.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.11.2022
валюта курс
EUR 2.5083
USD 2.4349
RUB 3.9769
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5028 -0.0055
USD 2.4325 -0.0024
RUB 3.9862 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5000 2.5160
USD 2.4260 2.4360
RUB 3.0000 3.9900
подробнее

Конвертация в банках
на 30.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0280 1.0360
EUR/RUB 62.5000 78.0000
USD/RUB 60.8000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте