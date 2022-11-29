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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ОПТИМИЗИРОВАЛ WEB-ВЕРСИЮ ИНТЕРНЕТ-БАНКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
10:59 30.11.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» расширило функциональность web-версии Интернет-Банка для юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь у клиентов появилась возможность оформлять онлайн-депозиты, работать с пользовательскими справочниками, а также получать из АИС ИДО информацию о неисполненных денежных обязательствах и подписывать заявки на покупку/продажу/конверсию валюты, подготовленные в системе «Интернет-Банк».
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