БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ОПТИМИЗИРОВАЛ WEB-ВЕРСИЮ ИНТЕРНЕТ-БАНКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

10:59 30.11.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» расширило функциональность web-версии Интернет-Банка для юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь у клиентов появилась возможность оформлять онлайн-депозиты, работать с пользовательскими справочниками, а также получать из АИС ИДО информацию о неисполненных денежных обязательствах и подписывать заявки на покупку/продажу/конверсию валюты, подготовленные в системе «Интернет-Банк».