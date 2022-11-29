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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ К КОНЦУ 2023 ГОДА ДОЛЖНЫ СОСТАВИТЬ 6 МЛРД
09:43 30.11.2022
Международные (золотовалютные) резервы Беларуси к концу 2023 года должны составить $6 млрд (в настоящее время они составляют $7,6 млрд). Об этом говорится в Основных направлениях денежно-кредитной политики Беларуси на 2023 год, утвержденных указом № 412 от 28 ноября 2023 года.
При этом средняя широкая денежная масса увеличится на 12-16% в годовом выражении, рублевая денежная база - на 10-12%. Требования банков к экономике (кредиты предприятиям) вырастут на 17-21%.
Ставка рефинансирования предусмотрена на уровне 10-11% годовых.
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