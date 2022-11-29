Международные (золотовалютные) резервы Беларуси к концу 2023 года должны составить $6 млрд (в настоящее время они составляют $7,6 млрд). Об этом говорится в Основных направлениях денежно-кредитной политики Беларуси на 2023 год, утвержденных указом № 412 от 28 ноября 2023 года.

При этом средняя широкая денежная масса увеличится на 12-16% в годовом выражении, рублевая денежная база - на 10-12%. Требования банков к экономике (кредиты предприятиям) вырастут на 17-21%.

Ставка рефинансирования предусмотрена на уровне 10-11% годовых.