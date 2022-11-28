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РРБ-БАНК ОТКРЫЛ В МИНСКЕ НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ

09:58 29.11.2022 ЗАО «РРБ-Банк» открыло новый пункта обмен валют в Минске (ул. Макаенка, 11. ТЦ Виталюр). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, частные лица здесь могут совершить валютно-обменные операции по выгодному курсу, погасить кредит, осуществить необходимые платежи, а бизнес-клиенты сдать выручку.