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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ ДАБРАБЫТ РАССКАЗАЛИ, НА ЧТО БИЗНЕС БЕРЕТ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ


13:20 28.11.2022

Банк Дабрабыт предоставил почти 5 млн рублей льготных кредитов на развитие малого и среднего бизнеса, занимающегося экспортом или импортозамещением.

Финансирование осуществлялось в рамках совместной программы с Банком Развития.

Всего с июня по сентябрь 2022 года Банк Дабрабыт при поддержке Банка Развития Б предоставил на развитие малого и среднего бизнеса кредитов на общую сумму 4,7 млн рублей. Чаще всего кредиты привлекали предприятия, работающие в сфере производства, строительства, оптовой торговли и транспорта.

Около 43% от этой суммы взяли на приобретение оборудования для производства трикотажного полотна, используемого при изготовлении пуховых одеял. 21% и 20% выдали на покупку строительной техники и транспортных средств соответственно. Ещё 14% передали на оборудование для производства соединительных элементов газовых труб и других пластмассовых изделий, а 2% – на приобретение недвижимости.

В зависимости от отраслей, финансы распределились следующим образом: предприятия, занимающиеся производством, получили 56% от общей суммы льготного кредитования, строительные организации – 21%, транспортные – 18%, а торговые – 5%.

Банк Дабрабыт входит во II группу системно значимых банков в Беларуси. С июня 2022 года выдает кредиты по льготной ставке 7,5% годовых для малого и среднего бизнеса. Финансирование на таких условиях осуществляется в рамках совместной с Банком развития РБ кредитной программы, направленной на поддержку экспорта и импортозамещения.

«Недавно между нашими банками было подписано дополнительное соглашение, согласно которому нам был расширен лимит кредитования субъектов малого и среднего бизнеса за счет средств партнера. Благодаря нему теперь куда большее число наших клиентов сможет получить финансирование по выгодным процентным ставкам», – пояснили в Банке Дабрабыт.

Получить кредит на льготных условиях на срок до 5 лет в Банке Дабрабыт могут предприятия, объем экспортной выручки которых за 3 последних месяца составляет не менее 30%. Для тех же, кто занимается импортозамещением, на определенные позиции за последние 6 месяцев должно приходиться минимум 50% выручки.
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