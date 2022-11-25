Банк развития в 2022 году профинансировал 1000 проектов МСП на сумму около 300 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при этом каждый 4 проект профинансирован в рамках продукта «Стабилизационный», который направлен на поддержку экспортоориентированных и импортозамещающих предприятий.

В нынешних условиях в целях поддержки таких предприятий, которые способствуют росту экономики Беларуси и ориентированы на замещение импортной продукции либо же продажу отечественных товаров за рубеж, финансирование предоставляется по ставке ниже уровня инфляции – 7,5% годовых.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается на протяжении восьми лет. Она предусматривает как кредиты, так и финансовую аренду (лизинг) для реализации проектов на разных стадиях развития бизнеса. Продуктовая линейка, размер и условия финансирования ежегодно актуализируются в зависимости от экономической ситуации. В целом с начала действия программы профинансировано порядка 7 тыс. проектов на сумму около 1,9 млрд рублей.