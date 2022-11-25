ОАО «Белагропромбанк» предлагает воспользоваться кредитом для физических лиц на приобретение автомобилей Geely с уплатой процентов от 5% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при расчете максимальной суммы кредита может учитываться доход супруга(-и) заявителя, что позволит увеличить максимально возможную сумму кредита (при необходимости).

Подробную информацию об условиях и порядке предоставления кредитов можно узнать на сайте банка на странице "Автокредит для приобретения автомобилей марки Geely", а также в Контакт-центре банка по короткому номеру 136.