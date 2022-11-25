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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ БИЗНЕС-ПАКЕТ В ЛИНЕЙКЕ РКО
17:30 25.11.2022
ЗАО «РРБ-Банк» с 1 декабря 2022 года предлагает новый бизнес-пакет "ЕВРО-экспортер" в линейке РКО для малого и среднего бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пакет ориентирован на клиентов, получающих валютную выручку в евро, и включает в себя ряд преимуществ, основными из которых являются: неограниченное количество платежей в белорусских рублях, неограниченное количество платежей в российских рублях по фиксированной стоимости в 1 доллар США, возможность осуществлять международные платежи в евро и долларах по конкурентным тарифам.
Банк РРБ предоставляет клиентам возможность обслуживаться по пакету без абонентской платы при совершении валютно-обменных операций на определенную сумму.
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