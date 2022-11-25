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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО СИСТЕМЕ SWIFT В ДОЛЛАРАХ
16:59 25.11.2022
ОАО «Технобанк» приостанавливает прием денежных переводов по системе SWIFT в долларах США от физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прием денежных переводов приостановлен с 25 ноября по 30 ноября 2022 г.
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