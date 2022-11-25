БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО СИСТЕМЕ SWIFT В ДОЛЛАРАХ

16:59 25.11.2022 ОАО «Технобанк» приостанавливает прием денежных переводов по системе SWIFT в долларах США от физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прием денежных переводов приостановлен с 25 ноября по 30 ноября 2022 г.