|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСКАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ СО СЧЕТОВ ДРУГИХ БАНКОВ
16:29 25.11.2022
ВТБ (Беларусь) реализовал новый сервис в интернет-банке для корпоративных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ВТБ станет доступно дистанционное открытие депозита с перечислением первоначального взноса со своего текущего счета, открытого в любом банке республики. Оформить вклад можно в двух валютах – российских и белорусских рублях.
После открытия депозита в интернет-банке клиент может сразу оформить платежное поручение на перечисление первоначального взноса как с текущего счета в ВТБ (Беларусь), так и со счета в соответствующей валюте, открытого в другом банке республики.
«Мы постоянно работаем над расширением возможностей дистанционного обслуживания для бизнеса. Сегодня нашими клиентам в республике являются свыше 16,7 тысяч бизнес-клиентов разных сегментов. Более 80% операций по счетам они привыкли совершать в цифровых каналах. Свободное и быстрое размещение и пополнение депозитов со счетов, открытых в других банках, даст клиентам возможность мобильно распоряжения собственными средствами на выгодных для них условиях», – прокомментировала исполнительный директор ВТБ (Беларусь) Виктория Смирнова.
Депозиты в ВТБ (Беларусь) с возможностью частичного снятия и пополнения доступны клиентам на срок от 1 дня до 1 года. Без условия снятия продукт можно разместить на срок от 35 дней до 1 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2022
Курсы в банках
на 25.11.2022
Конвертация в банках
на 25.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте