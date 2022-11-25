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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСКАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ СО СЧЕТОВ ДРУГИХ БАНКОВ


16:29 25.11.2022

ВТБ (Беларусь) реализовал новый сервис в интернет-банке для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ВТБ станет доступно дистанционное открытие депозита с перечислением первоначального взноса со своего текущего счета, открытого в любом банке республики. Оформить вклад можно в двух валютах – российских и белорусских рублях.

После открытия депозита в интернет-банке клиент может сразу оформить платежное поручение на перечисление первоначального взноса как с текущего счета в ВТБ (Беларусь), так и со счета в соответствующей валюте, открытого в другом банке республики.

«Мы постоянно работаем над расширением возможностей дистанционного обслуживания для бизнеса. Сегодня нашими клиентам в республике являются свыше 16,7 тысяч бизнес-клиентов разных сегментов. Более 80% операций по счетам они привыкли совершать в цифровых каналах. Свободное и быстрое размещение и пополнение депозитов со счетов, открытых в других банках, даст клиентам возможность мобильно распоряжения собственными средствами на выгодных для них условиях», – прокомментировала исполнительный директор ВТБ (Беларусь) Виктория Смирнова.

Депозиты в ВТБ (Беларусь) с возможностью частичного снятия и пополнения доступны клиентам на срок от 1 дня до 1 года. Без условия снятия продукт можно разместить на срок от 35 дней до 1 года.
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