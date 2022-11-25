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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СНИЗИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РВСР НА ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА
15:09 25.11.2022
Национальный банк Беларуси снизил отдельные значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) по инструментам кредитного рынка на декабрь 2022 г.
Как сообщается на сайте регулятора, РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), установлена на уровне 14,82% годовых (в ноябре - 17,39%).
Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (за исключением льготных) РВСР в ноябре составит 18,4% (в ноябре - 18,84% годовых).
Напомним, Нацбанк c 12 сентября 2022 года возобновил действие расчетных величин стандартного риска для новых кредитов компаниям и физлицам, которое было приостановлено в марте 2022 года.
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