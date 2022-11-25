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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 25 НОЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПРИОРБАНКА В ЕВРО
13:12 25.11.2022
С 25 ноября 2022 изменяется время исполнения межбанковских и клиентских переводов, осуществляемых через корреспондентский счет "Ностро", открытый в "Приорбанк" ОАО. Об этом сообщает ОАО "АСБ Беларусбанк".
"С 25 ноября платежные инструкции корпоративных клиентов в евро, направленные в ОАО "АСБ Беларусбанк" для зачисления на счета в ОАО "Приорбанк" до 10.00, будут исполнены ОАО "Приорбанк" текущим днем, направленные после 10.00 будут исполнены ОАО "Приорбанк" следующим банковским днем", - говорится в сообщении.
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