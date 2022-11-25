ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ДАБРАБЫТ СМОЖЕТ ВЫДАВАТЬ БОЛЬШЕ КРЕДИТОВ ДЛЯ БИЗНЕСА ПОД 7,5% ГОДОВЫХ


11:53 25.11.2022

ОАО «Банк Дабрабыт» подписало дополнительное соглашение с Банком развития об увеличении лимита предоставляемых кредитных средств для финансирования белорусского бизнеса по низким процентным ставкам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка Дабрабыт, документом предусмотрено увеличение лимита кредитования юридических лиц за счет ресурсов Банка развития РБ через широкую линейку кредитных продуктов, включая финансирование под 7,5% годовых на срок до 5 лет. Теперь еще большее число предприятий малого и среднего бизнеса сможет получить кредиты на выгодных условиях.

Денежные средства предоставляются в рамках совместной программы с Банком развития, направленной на поддержку инвестиционных проектов белорусского бизнеса. Льготное финансирование могут получить женщины-предприниматели, экологические проекты, стартап-компании и многие другие. Под самый низкий процент – 7,5% годовых – финансируются импортозамещающие и экспортоориентированные инвестиционные проекты.

Кредиты в белорусских рублях на льготных условиях Банк Дабрабыт выдает для приобретения, реконструкции, модернизации, строительства и капитального ремонта основных средств, а также для приобретения нематериальных активов (франшизы) для их производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг.

Чтобы воспользоваться кредитным предложением необходимо оставить заявку на сайте Банка Дабрабыт. Специалисты банка дадут исчерпывающие консультации по всем возникшим вопросам, помогут оформить необходимые документы и уладить все процедурные моменты.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.11.2022
валюта курс
EUR 2.4919
USD 2.4151
RUB 3.9946
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4939 +0.002
USD 2.4161 +0.001
RUB 3.9936 -0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4860 2.5000
USD 2.4130 2.4200
RUB 3.0000 3.9950
подробнее

Конвертация в банках
на 25.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0300 1.0380
EUR/RUB 62.8000 78.0000
USD/RUB 60.5000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте