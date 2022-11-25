ОАО «Банк Дабрабыт» подписало дополнительное соглашение с Банком развития об увеличении лимита предоставляемых кредитных средств для финансирования белорусского бизнеса по низким процентным ставкам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка Дабрабыт, документом предусмотрено увеличение лимита кредитования юридических лиц за счет ресурсов Банка развития РБ через широкую линейку кредитных продуктов, включая финансирование под 7,5% годовых на срок до 5 лет. Теперь еще большее число предприятий малого и среднего бизнеса сможет получить кредиты на выгодных условиях.

Денежные средства предоставляются в рамках совместной программы с Банком развития, направленной на поддержку инвестиционных проектов белорусского бизнеса. Льготное финансирование могут получить женщины-предприниматели, экологические проекты, стартап-компании и многие другие. Под самый низкий процент – 7,5% годовых – финансируются импортозамещающие и экспортоориентированные инвестиционные проекты.

Кредиты в белорусских рублях на льготных условиях Банк Дабрабыт выдает для приобретения, реконструкции, модернизации, строительства и капитального ремонта основных средств, а также для приобретения нематериальных активов (франшизы) для их производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг.

Чтобы воспользоваться кредитным предложением необходимо оставить заявку на сайте Банка Дабрабыт. Специалисты банка дадут исчерпывающие консультации по всем возникшим вопросам, помогут оформить необходимые документы и уладить все процедурные моменты.