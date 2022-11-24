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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОКОЛО 900 ТЫС. СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ С НАЧАЛА ГОДА ОТКРЫТО В БЕЛАРУСБАНКЕ
10:50 25.11.2022
Около 900 тыс. договоров срочных вкладов в белорусских рублях и иностранной валюте (долларах, евро, российских рублях) заключили клиенты ОАО «АСБ Беларусбанк» с начала года.
Такую популярность в Беларусбанке объясняют разнообразной линейкой отзывных и безотзывных вкладов, из которой каждый может выбрать подходящий вариант по виду валюты, срокам и способам их размещения.
Вклады можно оформить как в учреждениях банка, так и дистанционно через систему «Интернет-банкинг», мобильное приложение «M-Belarusbank» или посредством инфокиосков банка.
Сроки размещения варьируются от 45 дней до 36 месяцев. При этом есть специальное предложение банка — депозит «Детский», который открывается на сроки 3, 4, 5 лет и ввиду долгосрочности имеет более привлекательные процентные ставки.
Для открытия вклада необходимы минимальные суммы денежных средств в соответствии с условиями вклада.
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