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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ


09:45 25.11.2022

С 8 декабря 2022 года вносятся изменения в условия оказания ОАО «Белгазпромбанк» услуги доверительного управления денежными средствами физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, уточнены обязанности вверителя по оплате сумм платежей, связанных с владением ценной бумагой, а также возникающих при осуществлении доверительного управления активами вверителя.

С условиями с учетом изменений можно ознакомиться на сайте банка.
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