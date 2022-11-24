С 8 декабря 2022 года вносятся изменения в условия оказания ОАО «Белгазпромбанк» услуги доверительного управления денежными средствами физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, уточнены обязанности вверителя по оплате сумм платежей, связанных с владением ценной бумагой, а также возникающих при осуществлении доверительного управления активами вверителя.

С условиями с учетом изменений можно ознакомиться на сайте банка.