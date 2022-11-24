Сбер Банк (Беларусь) получил от рейтингового агентства BIK Ratings оценку на уровне АА.esg. Это самая высокая оценка среди финансовых учреждений Беларуси.

Принятый в Сбере уровень соблюдения принципов устойчивого развития при принятии ключевых управленческих решений в экологической, социальной и корпоративной сферах специалистами BIK Ratings признан «очень высоким».

Высокая оценка имплементации ESG-принципов в деятельность банка стала следствием стратегического подхода к ведению коммерческой деятельности, основанной на принципах заботы об окружающей среде, социальной ответственности и высоких стандартах корпоративного управления для достижения целей устойчивого развития. Белорусский Сбер начал процесс ESG-трансформации в 2020 году и с тех пор добился того самого прогресса, который был необходим для достижения наивысшей отметки в банковском секторе.

«Наша цель — наращивать ESG-мышцы, оставаясь ориентиром для белорусского бизнес-сообщества в области устойчивого развития. У нас достаточно воли, чтобы незатронутые на сегодняшний день отдельные направления нашей деятельности были детально просканированы на предмет соответствия «зеленой» повестке, - отметил председатель правления Сбер Банка Игорь Меркулов. - Мы удовлетворены оценкой экспертов, тем не менее мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем реализацию ESG-стратегии, которая состоит из четко обозначенных целей и выполнимых шагов. И оценка экспертов подтверждает, что мы на правильном пути».

Среди отмеченных при выставлении ESG-рейтинга проектов и инициатив банка — реализация системных социально-общественных инициатив, помощь в трудоустройстве людям с ограниченными возможностями, сортировка и переработка макулатуры и бытовых отходов, внедрение технологий безбумажного офиса, мероприятия по повышению энергоэффективности, а также стимулирование перехода клиентов Сбера на электротранспорт за счет выгодных условий по кредитам на покупку электромобилей.

«Мы отмечаем высокие стандарты управления социальными и экологическими рисками, а также развитые бизнес-процессы в сфере ESG. Системный подход Сбер Банка к ESG-трансформации является отличным примером того, как следует имплементировать принципы устойчивого развития в систему корпоративного управления. При этом Банк постоянно совершенствуется и уже учел отдельные рекомендации, которые были предложены по итогам аудита его деятельности. Мы надеемся, что Сбер Банк будет активно продвигать свой опыт и наработки в ESG-трансформации среди белорусской бизнес-среды, что безусловно должно привести к более устойчивому будущему для нашей экономики и общества в целом», - прокомментировал представитель рейтингового агентства BIK Ratings Владислав Капота.

Для присвоенного ESG-рейтинга был установлен стабильный прогноз. Это означает, что в краткосрочном периоде позиция Сбер Банка на уровне AA.esg, по оценкам специалистов, должна быть устойчивой.

BIK Ratings первое и в настоящее время единственное рейтинговое агентство в Беларусм, имеющее аккредитацию Национального банка. Компания осуществляет присвоение кредитных и некредитных рейтингов, к которым в том числе относятся ESG-рейтинги и рейтинги деловой репутации.